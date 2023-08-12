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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

100 يوم صحة: تقديم 154 ألفا و191 خدمة في كافة التخصصات

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 154 ألفا و191 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 11 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و566 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 18 ألفا و902 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ752 طفلا، فيما قدمت 25 ألفًا و67 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 343 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و380 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ1944 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 8 آلاف و381 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 6 آلاف و584 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 14 ألفا و44 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 26 ألفا، و782 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 43 ألفا و446 طفلا .


وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

100 يوم صحة الصحة التقرير اليومي الطبية تنظيم الأسرة

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