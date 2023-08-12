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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تسجيل 758 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 758 ألفا و791 مواطناً بـ 9 محافظات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتحويل 103 آلاف و286 مواطناً لإجراء الأشعات والفحوصات المعملية بالمجان، وذلك منذ إطلاق المبادرة في 11 يونيو 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تشمل أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، وبالتالي تقليل الوفيات الناجمة عنها.

ولفت إلى تقديم خدمات توعوية لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين، حيث تم تقديم جلسات المشورة لـ 16 ألفا و315 مواطنا.


وقال «عبد الغفار» إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بـ 9 محافظات، وهي الإسكندرية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، ومطروح، ودمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، منوهاً إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة في باقي المحافظات تباعاً خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 لتكتمل في جميع المحافظات بحلول شهر مايو 2024.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى للمبادرة، سرعة التسجيل عن طريق ملء استمارة الاستبيان الإلكتروني الموجودة على الرابط التالي: http://81.21.104.211/oncology/Online/CreateOncSheet
أو التوجه لأقرب وحدة صحية، للحصول على خدمات المبادرة المجانية «نحو مجتمع خال من السرطان».

وأضاف «عبد الغفار» أنه بعد ملء الاستبيان ومعرفة نتيجته، يتم تحويل المواطن المشتبه إصابته إلى أحد المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة بالمجان.

من جانبها، قالت الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إنه يتم إجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة، ومنظار شعبي، وتصوير بوزيتروني، وأشعة مقطعية بالصبغة وسحب عينة بالأشعة المقطعية، للمشتبه في إصابتهم بأورام الرئة.

وأضافت أنه يتم إجراء تحليل عينة معملية ومنظار قولوني وسحب عينة من القولون بالمنظار، وإجراء تحليل باثولوجي للعينة، للمشتبه في إصابتهم بأورام القولون، وإجراء اختبار مستوى «مستضد البروستاتا النوعي» وأشعة رنين مغناطيسي، وسحب عينة من البروستاتا بالموجات فوق الصوتية، وتحليل باثولوجي للمشتبه في إصابتهم بأورام البروستاتا.

وأوضحت أنه يتم إجراء مسحة ومنظار عنق الرحم، وتحليل باثولوجي للمشتبه في إصابتهن بأورام عنق الرحم، مؤكدةً أنه في حالة التأكد من إيجابية العينة، يتم توفير العلاج اللازم بالمجان.

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