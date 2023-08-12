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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الكويت الكويتي يكشف لـ«صدى البلد» حقيقة طلبه ضم نجم الأهلي

بوريس بونياك مدرب
بوريس بونياك مدرب الكويت الكويتي

كشف البولندي بوريس بونياك، المدير الفني لفريق الكويت الكويتي، حقيقة طلبه التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية أكدت تلقى أحمد قندوسي 3 عروض عربية من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد والكويت الكويتي.

وقال الصربي بونياك، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :"لم أتناقش مع الإدارة حول التعاقد مع أحمد قندوسي في الصيف الحالي".

وأضاف: "نمتلك عددا كافيا من اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي، وننتظر عودة المصابين".

وتعاقد الأهلي مع أحمد قندوسي في الشتاء الماضي قادما من وفاق سطيف الجزائري لمدة 4 موسم ونصف.

 

راحة 20 يوما

يذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر منح لاعبي فريقه راحة 20 يوما، بعد انتهاء موسم 2022-2023.

الكويت الكويتي الأهلى أحمد قندوسي النادي الأهلي بوريس بونياك

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