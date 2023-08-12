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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى .. التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

غدا فتح باب التقديم لمدرسة الزراعة المطرية بمطروح
أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن استمرار فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية (المرحلة الثانية) للتنسيق بمجموع 220 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام.

تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق بكلية العلوم جامعة القاهرة
 أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، شروط الألتحاق بالأقسام بالعام الجامعى 2023 -2024.        

لمنع النصب على الطلاب.. إعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

جامعة الوادى الجديد تشارك فى معسكر إعداد القادة بحلوان
شاركت جامعة الوادى الجديد  بوفد من ٥ طلاب بكليات الجامعة فى معسكر اعداد القادة بحلوان تحت شعار مبدعون باختلاف وذلك تحت برعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وإشراف الأستاذ  الدكتور  احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف الادارة العامة لرعاية الطلاب ومركز رعاية ذوى القدرات الخاصة .

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واكتشاف حالات تبديل أوراق اجابات أثناء تظلمات الثانوية العامة 2023 .

 

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الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

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