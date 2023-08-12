عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة الى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك .

شهادات الادخار 

أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بداية من أغسطس الحالي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وبعد رفع المركزي لأسعار الفائدة قرر عدد من البنوك تعديل بعض أسعار الفائدة على بعض المنتجات والشهادات الادخارية التابعة لها، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أعلى أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك عقب قرار المركزي المصري.

شهادة البنك العربي الإفريقي 40%

- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- العائد على الشهادة: 40% من إجمالي قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً.
- دورية صرف العائد على شهادة الادخار: يصرف مقدمًا.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري.

تكريمه فى القومى للمسرح.. محمد السيد عيد: مجلة كانت سبب معرفتى بالمكان

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

-الحصول على سعر الفائدة عليها مقدمًا في ثاني يوم عمل للشراء.
- سعر فائدة 39%.
- شهادة الادخار لمدة 3 سنوات.
- يبدأ إصدار الشهادة بدءًا من 50 ألف جنيه.

شهادة بنك مصر ذات عائد مرتفع تحت مسمى ابن مصر

- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
-  يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
-  يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.

شهادات الادخار 

الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان تحت مسمي Luxury

- عائد ثابت بشكل سنوي أو شهري.
- لمدة 3 سنوات.
- فائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري استثمار "ب"

- لمدة 3 سنوات
- العائد على الشهادة: 14.5%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة اسعار الفائدة البنك المركزي شهادة البنك العربي الإفريقي 40 شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية شهادة بنك مصر ذات عائد مرتفع تحت مسمى ابن مصر الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان تحت مسمي Luxury شهادات البنك الأهلي المصري استثمار ب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

30 يونيو وضعت الزراعة على أولويات الدولة المصرية.. السيد القصير: مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

مزاج قيد التشغيل.. كهربا يستمتع بالإجازة الصيفية فى عرض البحر.. شاهد

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

يعيشون عصر التمكين .. ماذا قدم الرئيس السيسي للشباب؟

علاج التوحد .. 4 مجالات ينبغي العمل عليها

مجدي بدران: لا توجد خطورة من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد

بلاغ كاذب بـ قنبلة .. فرنسا تعيد فتح برج إيفل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن مكرونة بالكفتة.. مذاق لا يقاوم

جمال شعبان : تناول 3 فناجين قهوة يحميك من مرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ