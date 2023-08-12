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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريمه فى القومى للمسرح.. محمد السيد عيد: مجلة كانت سبب معرفتى بالمكان

محمد السيد عيد
محمد السيد عيد

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16، ندوة تكريم الكاتب محمد السيد عيد والذى كشف فيها عن بعض اسرار اعماله التى قدمها فى المسرح او الدراما التيلفزيوينة وقد أدار الندوة الكاتب إبراهيم الحسيني، وشاركه محرر الكتاب عيد عبد الحليم.

وكشف محمد السيد عيد عن بدايته فى المسرح قائلا : بدأت حين كنت طالباً في المرحلة الثانوية، حيث صدرت مجلة للمسرح وهذه المجلة كانت تباع بخمسة قروش وهذه المجلة كانت بداية مهمة بالنسبة لي لأنني تعرفت من خلالها علي المسرح، وكان يصدر في نفس التوقيت سلسلة روائع المسرح العالمي، التي كانت تضم  مسرحية عالمية مترجمة ويقوم بمتابعتها أحد المترجمين المتخصصين، في هذه السلسلة كان يكتب فيها أسماء كبيرة مثل علي الراعي، من هذين المصدرين تعلمت الكثير عن المسرح وأحببته. 

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المهرجان القومى للمسرح 

المهرجان القومي للمسرح يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

وكان قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنه تم استحداث مسابقة جديدة ضمن فاعليات مهرجان المسرح هذا العام في دورته الـ16، حيث استقبلت  إدارة المهرجان 900 موهبة فنية متنوعة، وأن هناك خطة لتقديم عرض مسرحي لهم.

وأضاف محمد رياض، خلال حواره على "إكسترا نيوز"، أن صعوبات المهرجان تكمن في تفاصيله وفعالياته الكثيرة المتواصلة لمدة أسبوعين، والتي تشمل عروضًا فنية من كل محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم طرح اسم الزعيم "عادل إمام"، لإطلاق دورة المهرجان الـ16 باسمه بعد موافقته، تكريمًا لمكانته الفنية الكبيرة، كما أنه تم تكريم الفنان خالد الصاوي، من أجل مسيرته الفنية، والذي يعد من أهم مؤسسي المسرح الحر.

المهرجان القومي للمسرح المصري الكاتب محمد السيد عيد تكريم الكاتب محمد السيد عيد محمد السيد عيد محمد رياض الفنان محمد رياض

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