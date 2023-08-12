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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

15 ألف فرصة عمل في إيطاليا.. تعرف على المهن المطلوبة.. فيديو

إيطاليا
إيطاليا

كشف الدكتور عيسي اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، تفاصيل جلب 15 ألف عامل للعمل بـ إيطاليا.

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وقال الدكتور عيسي اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "صدر في الجريدة الرسمية الإيطالية خبر جلب العمالة الأجنبية ومصر لها دور فعال وكبير ضد الهجرة غير الشرعية"، وإيطاليا تريد عمال بطرق شرعية تكون مدربة ولديها مهن حرفية يحتاجها سوق العمل الإيطالي".

 

وأشار الدكتور عيسي اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا،: "عدد العمالة الأجنبية الوافدة المطلوبة من الخارج تبلغ 15 ألف مقسمة على ثلاث سنوات شرط أن يكون تدريبهم مسبقا قبل السفر إلى إيطاليا وسيقوم اتحاد عمال إيطاليا بإنشاء هذه الدورات التدريبية".


وأوضح الدكتور عيسي اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا،: "من ضمن المهن المطلوبة السباكة والكهرباء والصيادين وسائقي قطاع النقل العام، والقائمين على رعاية كبار السن".
 

 

 

 

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