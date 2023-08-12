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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: إنتاجنا من الخضروات سيصل لـ 23 مليون طن هذا العام

الزراعة
الزراعة

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية لها مردود إيجابي جيد على المحاصيل الزراعية .

 

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وقال  محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أصبح لدينا 62 ألف صوبة زراعية لزراعة المحاصيل الزراعية وهناك اهتمام من القطاع الخاص بالدخول في مشروعات الصوب الزراعية ".

 

وأضاف محمد القرش:" الصوب الزراعية تستهدف إحداث  نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي".

 

 وتابع محمد القرش: "الصوب الزراعية بها تقنيات حديثة، والصوب الزراعية توفر فرص عمل كثيرة".

وأكمل محمد القرش:"  إنتاجنا من الخضر في عام 2022 وصل لـ 22 مليون طن وفي عام 2023 سوف نتخطى الـ 23 مليون طن".

الزراعة زراعة الصوب الزراعية اخبار التوك شو محاصيل زراعية

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