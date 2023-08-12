الزراعة: إنتاجنا من الخضروات سيصل لـ 23 مليون طن هذا العام

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية لها مردود إيجابي جيد على المحاصيل الزراعية .

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أصبح لدينا 62 ألف صوبة زراعية لزراعة المحاصيل الزراعية وهناك اهتمام من القطاع الخاص بالدخول في مشروعات الصوب الزراعية ".

وأضاف محمد القرش:" الصوب الزراعية تستهدف إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي".

وتابع محمد القرش: "الصوب الزراعية بها تقنيات حديثة، والصوب الزراعية توفر فرص عمل كثيرة".

وأكمل محمد القرش:" إنتاجنا من الخضر في عام 2022 وصل لـ 22 مليون طن وفي عام 2023 سوف نتخطى الـ 23 مليون طن".