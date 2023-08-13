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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتريها بـ 25 ألف جنيه.. اركب عربية مستعملة بهذا السعر

اشتريها بـ 25 ألف
اشتريها بـ 25 ألف جنيه .. فيات 127

أشتري إيه بـ 25 ألف جنيه؟ .. سؤال يطرحه الكثير من الباحثين عن فرصة لشراء سيارة بسعر مناسب، ولكن هناك العديد من الإجابات عن هذا السؤال، وغالبًا قد تكون الاختيارات المناسبة عن علامة فيات، والتي تحتل السوق المصري للسيارات المستعملة بعدد من الطرازات المتنوعة وبأرخص سعر للمستعمل.

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ومن أبرز السيارات التي تتصدر سوق المستعمل، هي النسخة فيات 128، والنسخة الشهيرة من فئة السيدان فيات 131، والأيقونة الشهيرة فيات 123، بالاضافة إلى السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، والتي تحمل الرقم 127.

اشتريها بـ 25 الف جنيه .. فيات 127

وتعتبر السيارة فيات 127 من السيارات التي اشتهرت بالاعتمادية، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها، وبأسعار مناسبة، فضلا عن سهولة صيانتها غير المقعدة، مقارنة بعدد من السيارات الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية شرائها وبيعها بسهولة تامة، كونها إحدى السيارات المطلوبة بشكل دائم.

اشتريها بـ 25 الف جنيه .. فيات 127

وتأتي السيارة بتصميم خارجي من عائلة الهاتشباك فقط، مع 4 أبواب، أو بابين فقط، بالإضافة إلى سعة التخزين الخلفية والتي تتسع لتخزين الأغراض.

واشتهرت السيارة بمساحتها الداخلية المناسبة، والتي تحمل بين 4 و5 أفراد، إلى جانب وجود نظام صوتي ترفيهي.

اشتريها بـ 25 الف جنيه .. فيات 127

وتعمل السيارة فيات 127 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، بالإضافة إلى مقدمة مدببة تضم شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح مربعة الشكل، إلى جانب إشارات انتقال.

سعر السيارة فيات 127 في سوق المستعمل 

تتراوح أسعار السيارة فيات 127، بين 25 ألف جنيه و30 ألفًا للحالات الجيدة، ويفضل أن تقوم بالكشف الجيد على السيارة قبل شرائها.

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