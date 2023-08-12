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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات.. فيديو

المهندس خالد العطار
المهندس خالد العطار

حل المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

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حصرنا 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة في مصر لها رقم قومي

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وتحدث المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، عن أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، قائلا: "تم حصر حوالي 50% من العقارات التي سيصدر لها رقم قومي حتى الان وبالتالي أي خدمة مركبة من جهة أو جهتين أو أكثر ستكون سهلة".

 

وأضاف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي،: "استفادة المواطن من الرقم القومي للعقار أنه هيقدر يحصل على الخدمات اللي صادرة من أكثر من جهة".

 

وأشار: المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي،: "تم حصر جميع المنشآت وتحويلها إلى كوروكي، وتم تحويل الكروكي لخرائط جغرافية، وتم استخدام التصوير الجوي للمطابقة".

 

وتابع: "انتهينا من العمل في 7 محافظات وهناك 4 محافظات في طور الإصدار وبالتالي الخدمات ستصدر سريعة ومنضبطة لمالكي العقارات التي يصدر لها رقم قومي".

 

وأوضح: "المشروع الرقم القومي الموحد للعقارات بدأ منذ عام 2017 عندما أعلنا عن تعداد الدولة المصرية""، مضيفا: "تم إصدار رقم قومي عقاري تجريبي لحين ما يتم إصدار القانون في شكله النهائي، وهناك 7 محافظات انتهوا من عمل رقم قومي عقاري لها".

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