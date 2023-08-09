حرائق غابات غير مسبوقة.. اكتظاظ المستشفيات وتعطل أنظمة الاتصالات في ولاية أمريكية|فيديو

قالت حاكمة ولاية هاواي الأمريكية، سيلفيا لوك، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في جزيرة ماوي تعج بمرضى الحروق والأشخاص الذين يعانون من استنشاق الدخان، مضيفة أن رعاية المصابين في حرائق الغابات تعيقها صعوبة نقل المرضى إلى مرافق أخرى.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت لوك: “نحن بالفعل على اتصال مع أنظمة المستشفيات الأخرى بشأن تخفيف العبء، والحقيقة هي أننا نحتاج إلى إخراج الأشخاص من ماوي لمنحهم دعمًا للحروق لأن مستشفى ماوي لا يمكنه إجراء علاج مكثف للحروق.. بالإضافة إلى التعامل مع الكوارث، نحن نتعامل أيضًا مع مشكلات النقل الرئيسية”.

وأضافت لوك أن السلطات تكافح أيضًا من أجل التواصل مع المناطق التي عزلتها حرائق الغابات وتنسيق عمليات الإجلاء.

وقالت: “خدمة 911 معطلة. الخدمة الخلوية معطلة. خدمة الهاتف معطلة. كان هذا جزءًا من المشكلة… مقاطعة ماوي لم تكن قادرة على التواصل مع السكان على الجانب الغربي، جانب لاهاينا”.

وأضافت أن هواتف الأقمار الصناعية كانت الطريقة الوحيدة الموثوقة للتواصل مع بعض الأشخاص ، بمن فيهم أولئك الموجودون في الفنادق.

وتابعت: “ما نحاول القيام به هو نشر الأفراد للذهاب إلى المناطق مع خدمة الهاتف عبر الأقمار الصناعية. لقد كنا على اتصال مع ربما فندق واحد فقط لأن الفندق الوحيد، والمسؤولون عن هذا الفندق لديهم هواتف تعمل بالأقمار الصناعية”.

وأضافت: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التواصل. إنه يعوق الاتصال. إنه يعيق جهود إخلاء السكان ونحن قلقون للغاية بشأن ذلك”.

حرائق غابات غير مسبوقة

ووصفت لوك حرائق الغابات المشتعلة في جزيرة ماوي بأنها “غير مسبوقة” وقالت إن الولاية تواجه تحديات شديدة في مكافحة النيران.

وقال لوك لشبكة “سي إن إن”: “عندما نتعامل مع الأعاصير والكوارث التي تعقب الإعصار، فإننا نتعامل عادةً مع الأمطار الغزيرة ، ونتعامل مع الفيضانات. حقيقة أن لدينا حرائق غابات في مناطق متعددة نتيجة الإعصار بشكل غير مباشر هو أمر غير مسبوق؛ إنه شيء لم يشهده سكان هاواي والولاية”.

ويقع إعصار دورا على بعد أكثر من 500 ميل جنوب جزر هاواي، وتبقى رياحه المباشرة على بعد مئات الأميال من هاواي، لكن رياحا قوية تتطور فوق الجزر نتيجة الضغط العالي شمالا وانخفاض الضغط من الدورة جنوبا.

ودعت حاكمة هاواي البيت الأبيض إلى إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية.