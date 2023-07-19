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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من اقتراب إعصار "كالفن" من هاواي الأمريكية

إعصار
إعصار

قال المركز الوطني الأمريكي  للأعاصير اليوم الأربعاء إن تأثير العاصفة الاستوائية كالفن صار "وشيكًا" على هاواي، بسبب  مرور العاصفة جنوب جزيرة بيج آيلاند، وفق ما ذكر موقع يو بي آي الأمريكي.

وذكر المركز الوطني للأعاصير إن كالفين محمل برياح، تبلغ سرعتها 50 ميلاً في الساعة .

وتقع العاصفة على بعد 140 ميلا جنوب هيلو و 309 ميلا جنوب شرق هونولولو.


وصدر تحذير من العاصفة الاستوائية في مقاطعة هاواي، وحث المسؤولون السكان بالإحتماء.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير أن "كالفن تتحرك نحو الغرب بسرعة 20 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أن يستمر نشاطها في الأيام القليلة المقبلة". 

وتمتد رياح العاصفة الاستوائية إلى الخارج لمسافة تصل إلى 140 ميلاً من المركز.

ومن المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار الإجمالية المصاحبة للعاصفة حتى يوم الخميس بين 4 و 8 بوصات ، مع إمكانات هطول كميات قصوى تصل إلى 10 بوصات .
وقد يؤدي هطول الأمطار هذا إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية موضعية.

وحذر علماء الأرصاد الجوية من أن  كالفين ستنتج على الأرجح تيارات تهدد الحياة.

وتتشكل كالفن على شكل منخفض استوائي قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك يوم الثلاثاء الماضي وتحول الى عاصفة استوائية واعصار.

وفي يونيو الماضي، قال مركز التنبؤ بالمناخ التابع لدائرة الأرصاد الجوية الأمريكية، إن ظاهرة النينو ، تحدث عندما ترتفع درجة حرارة مياه سطح المحيط.

وقال مركز التنبؤ بالمناخ "ظروف النينو موجودة ومن المتوقع أن تزداد تدريجيًا في شتاء نصف الكرة الشمالي بين عامين الحالي والقادم".

ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي : "كان يونيو 2023 أكثر أشهر العام  سخونة على الإطلاق. وسجلت درجات حرارة سطح المحيط مستوى قياسيًا للشهر الثالث على التوالي في وقت تقلص فيه الجليد البحري العالمي إلى مستوى قياسي في يونيو".

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