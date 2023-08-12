النشرة الدينية| أفضل أوقات استجابة الدعاء.. هذا ما ورد عن النبي .. التوبة إلى الله .. معناها وكيفية الإقلاع عن الذنب

نشر القسم الديني، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. هذا ما ورد عن النبي

احذر الوقوع فيه .. هذا الفعل يسبب لك الشقاء دنيا وآخرة



هل يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟.. لجنة الفتوى تجيب



هل يشترط للمسافر استقبال القبلة في صلاة النافلة؟.. اعرف الموقف الشرعي



هل يجب أن تكون نتيجة الاستخارة برؤيا في المنام؟.. مجدي عاشور يجيب

