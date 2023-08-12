أستاذ بالفنون الجميلة : وجود الذكاء الاصطناعي بالمناهج يوفّر العمل على المتخصص

أكد الدكتور طاهر عبدالعظيم فنان تشكيلي وأستاذ بكلية الفنون الجميلة، أن الذكاء الاصطناعي واقع موجود، يفرض نفسه على الجميع، ولا يستطيع أحد أن يرفضه.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الذكاء الاصطناعي، يحتاج لـ مواجهة، ويجب أن يكون هناك طريقة للتعامل مع المتغير الجديد.

ولفت إلى أن الجميع من الفنانين يجب أن يكون لديهم فهم ووعي لـ هذا الموضوع، وأن الأمر لا يقتصر على وضع بعض الأشياء على الصور، ونشرها للجمهور.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيفرض نفسه، وسيكون موجود ضمن المناهج التعليمية، بكلية الفنون الجميلة، وبجميع المجالات، ولآن هذا الأمر سيكون واقع، معلقًا :" بعض المواد سيتم تعديلها، وسيتم علم الذكاء الاصطناعي"..

وأشار إلي أن الذكاء الاصطناعي، سيوفر على الفنان بالفنون الجميلة، الكثير من فنون العمل، ولذلك سيتم استخدامه بالفترة المقبلة، لكن علينا أن نؤكد أن روح الفنان في رسم اللوحة ستظل موجودة.

وأوضح أن اللوحة التي ينفذها الفنان سيكون لها قيمة، وستكون مختلفة عن اللوحة التي تنفذ بالذكاء الاصطناعي.