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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مخاوف من تفوق الآلات على البشر.. استشاري يوضح مكاسب ومخاطر الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور أحمد الوريث استشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي  يشبه الذكاء الطبيعي، فكل ما يفعله الإنسان سيتم تنفيذه بشكل إلكتروني، من خلال جهاز كمبيوتر.

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أضاف استشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن يهدد البشر بالكامل، وفي نفس الوقت يستطيع مساعدة البشر، في تخنب مخاطر التغيرات المناخية، ويتم التحول لـ الأخضر. 


ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي، ليس وليد اليوم، ولكن هو موجود منذ زمن طويل جدًا، فترة الخمسينيات، ولكن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيد في حالة عمل ميثاق أخلاقي بين الشركات، من أجل استخدامه في الأشياء المفيدة لـ البشر وعدم استخدامه في الأشياء الضارة.


وأشار إلى أن التحول الرقمي، الذي يتم في الكثير من الدول، يعتبر جزء من الذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي في حالة عدم الاستعداد له سيهدد الكثير من وظائف المواطنين، ويهدد البشر وسيكون له تفوق على البشر.
 


 

الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي نيفين منصور الذكاء الطبيعي التغيرات المناخية

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