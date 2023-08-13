تقارير تكشف قرارا صادما من آبل الفترة المقبلة .. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد تتخذ قرار صادما خلال الفترة المقبلة سيؤثر على ملايين المستخدمين ، حيث ستدمج الشركة خيار جديد للشحن والتخلص من منفذ Lightning، وإحلال خيار USB-C.

وبحسب موقع ZDNET فإن شركة آبل إذا اتبعت جدولها التقليدي ، فمن المفترض أن تعلن آبل في سبتمبر القادم، عن هواتف iPhone 15 مع منفذ للشحن من نوع USB-C لتكون أول هواتف من الشركة مزود بقدرات شحن USB-C.

تفيد التقارير أيضا بأن بعض هواتف آيفون الأخرى قد تحذو حذو iPhone 15 والتي قد يكون من بينها بعض هواتف iPhone 14 والتي قد ينطبق عليها هذا التغيير.

وفقا للموقع فإنه من المتوقع أن تتوقف شركة آبل عن دعم هواتف iPhone 14 Pro و iPhone Pro Max بمنفذ Lightning بعد إصدار iPhone 15 ومتغيراته، حيث عادةً ما تتوقف الشركة عن الإنتاج والتوزيع الرسميين لنماذج Pro للتكرار السابق بعد إصدار آيفون جديد لتجنب إعاقة مبيعات أحدث طراز.

وإذا قدمت آبل طرز iPhone 14 بقدرات شحن USB-C ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تغير فيها آبل منفذ الشحن لمنتج تم إصداره بالفعل، وكانت شركة آبل قد طرحت موصل Lightning لأول مرة في عام 2012 مع إصدار iPhone 5.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن التغيير القادم في أجهزة آيفون سيجبر المستخدمين على دفع الكثير من الأموال لشراء شواحن وكابلات جديدة متوافقة مع منفذ الشحن الجديد من نوع USB-C ، حيث لن يمكن استخدام الشواحن والكابلات القديمة الخاصة بهم والمصممة بمنفذ من نوع Lightning الخاص بآبل.