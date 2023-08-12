سيد علي يفاجئ العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان: «بتشرب سجاير؟».. ورد غير متوقع

فاجأ الإعلامي سيد علي، هاني العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان بسؤل شخصي، حول: "هل يدخن أم لا؟، ليرد الأخير ضاحكًا:" عمري ما دخنت".

وأضاف العضو المنتدب للشرقية للدخان خلال حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "عمري ما شربت سيجارة ونتبع داخل الشركة الإجراءات السلمية مع التدخين ونمنع التدخين داخل محيط مجلس الإدارة".

وتابع: "تعليمات سلامة الأمان والصحة توجب على محيط مكتب الإدارة التدخين داخل المكاتب أو بصالة الاجتماعات".

وأشار إلى أن التحذيرات الموجودة علي العلب هي تعليمات من وزارة الصحة، نتعامل بكل شفافية ولن نروّج للتدخين.