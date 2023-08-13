رئيس صحة الشيوخ: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر الفيديو كونفرانس

قال الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية ساهمت في تحسين ملف الصحة في مصر.

وأوضح مهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر قناة “الأولي المصرية”: “إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عن طريق الفيديو كونفرانس خطوة إيجابية تخفف العبء عن المرضى”.

ولفت إلى أنهم ناقشوا أكثر من جلسة لتسهيل إجراءات الحصول العلاج على نفقة الدولة والقرار الأخير لاستصدار القرارات بالفيديو يوفر على المريض وأسرته الانتقال إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار القرار.

وأكمل: “قطعنا شوطا كبيرا وأخذنا خطوات إيجابية في تحسين ملف الصحة وأيضا مبادرات علاج فيروس سي و100 مليون صحة كان لها دور إيجابي”.