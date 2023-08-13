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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مليون إصابة حول العالم.. برلمانى يحذر من انتشار متحور كورونا الجديد «EG.5»

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد «EG.5»

حذر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من انتشار متحور كورونا الجديد والمعروف باسم باسم «EG.5»، بعد انتشاره في أكثر من 50 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، حيث تسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر، مشيرا إلى أن فيروس متحور كورونا الجديد «EG.5» هو أحد المتحورات الفرعية لفيروس كوفيد – 19 المنتشر عالميًا.

 الأكثر تنافسية وعدوانية من نظرائه

وأكد "محسب"، فى بيان صحفى له، ضرورة تشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات، التي تساهم في تقديم درجات مرتفعة من الحماية من المتحور الفرعي الجديد «EG.5»، كذلك اتباع الإجراءات الوقائية، والتي من بينها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتهوية الغرف، والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأوضح أن المتحور الجديد «EG.5» هو الأكثر تنافسية وعدوانية من نظرائه، بسبب قدرته على مقاومة الأجسام المضادة الناتجة عن الحصول على لقاحات، وذلك وفقا لما ورد بالتقارير العالمية المتخصصة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيرات من تكرار جائحة كورونا مرة أخرى.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع انتشار المتحور الجديد «EG.5»، من خلال الالتزام بإجراءات الحجر الصحي على القادمين من الخارج، كذلك إصدار تعليمات مشددة لجميع المستشفيات لتوعيتهم بأعراض EG.5  التي لم تتغير عن الفيروس الأصلي، والتي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة «الحمى»، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف والسعال، وآلام الجسم والعضلات، والتعب والإسهال، كما أنها تسبب ضيقا شديدا في التنفس في حال تطور الأعراض.

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وظهر المتحور الجديد لفيروس كورونا  «EG.5» في الصين بداية العام الحالي، لكنه لم يعلن عنه إلا في شهر أبريل بعد أن تنتشر في دول متعددة، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وكانت أمريكا هي أولى الدول التي أعلنت عنه كمتحور شديد الخطورة، كما أطلقت عليه اسم EG.5، والذي يتشابه مع متحور أوميكرون لكنه ينتشر بشكل أسرع.

يعد سلالة من متحور "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

يهدد هذا المتحور حياة كبار السن والأطفال ومصابي المناعة، بينما يطمئن الأطباء أنه ليس بدرجة عالية من الخطورة حتى الآن.

صنفت الأمم المتحدة هذا المتحور الجديد بالمثير للاهتمام، كما أطلقت عدة تحذيرات للدول الكبرى لاتخاذ إجراءات وقائية استباقية للحد من انتشاره وعدم تحوله إلى وباء جديد.

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