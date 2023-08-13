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برلمان

برلمانى: الاهتمام الرئاسى بالتوسع الزراعى يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر".

حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بتكليفات الرئيس السيسى خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن نجاح الحكومة فى التكليفات الرئاسية يكفل تحقيق الأمن الغذائى لمصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الاستراتيجية مشيراً الى أن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الازمة المالية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس مجلس الوزراء إمدادات المياه الطاقة الكهربائية

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