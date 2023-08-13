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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

صدى البلد

تقرحات الفراش هي جروح تحدث نتيجة الضغط المطول على جلدك.. الأشخاص الذين لا يتحركون لفترات طويلة ، مثل أولئك الذين يقيمون في الفراش أو يستخدمون كرسيًا متحركًا ، هم أكثر عُرضة لخطر الإصابة بقرح الفراش.. يمكن أن تنمو هذه الجروح المؤلمة ، أو قرح الضغط ، وتؤدي إلى الإصابة بالعدوى.. في بعض الحالات ، يمكن أن تكون قرح الفراش مُهددة للحياة.

 

قد تتمكن أنت أو مقدم الرعاية من علاج قرح الفراش في المراحل الأولى أو الثانية.. بالنسبة للمراحل 3 أو 4 من قرح الفراش ، قد ترى أخصائي الجروح.. اعتمادًا على شدة قرحة الضغط ، قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهورًا حتى تلتئم القرحة وفقا لـ clevelandclinic

لعلاج إصابة الضغط ، يمكنك أنت أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك:

ارو أو نظف الجرح بالصابون والماء أو بمحلول ملحي (محلول ملحي معقم).
قم بتغطية الجرح بضمادات طبية خاصة مصممة للشفاء. وتشمل هذه المواد الهلام ذو الأساس المائي (هيدروجيل) ، والغرواني المائي ، والألجينات (الأعشاب البحرية) والضمادات الرغوية.
بالنسبة لقرح الضغط العميقة والحادة ، سيقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة الأنسجة الميتة أثناء إجراء يسمى التنضير. 

 

ما الأدوية التي تعالج تقرحات الفراش؟


اعتمادًا على أعراضك ، قد تتناول:

المضادات الحيوية .
العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات).
مسكنات الآلام .
ما هي العلاجات الجراحية لتقرحات الفراش؟
قد تتطلب المراحل 3 أو 4 من قروح الضغط العميقة أو التي تؤثر على مساحة كبيرة من الجلد إجراء عملية جراحية. قد تحتاج إلى طعم جلدي لإغلاق الجرح وتعزيز الالتئام.

المضادات الحيوية تقرحات الفراش تقرحات قرحة قرح الفراش

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