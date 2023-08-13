بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

تقرحات الفراش هي جروح تحدث نتيجة الضغط المطول على جلدك.. الأشخاص الذين لا يتحركون لفترات طويلة ، مثل أولئك الذين يقيمون في الفراش أو يستخدمون كرسيًا متحركًا ، هم أكثر عُرضة لخطر الإصابة بقرح الفراش.. يمكن أن تنمو هذه الجروح المؤلمة ، أو قرح الضغط ، وتؤدي إلى الإصابة بالعدوى.. في بعض الحالات ، يمكن أن تكون قرح الفراش مُهددة للحياة.

قد تتمكن أنت أو مقدم الرعاية من علاج قرح الفراش في المراحل الأولى أو الثانية.. بالنسبة للمراحل 3 أو 4 من قرح الفراش ، قد ترى أخصائي الجروح.. اعتمادًا على شدة قرحة الضغط ، قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهورًا حتى تلتئم القرحة وفقا لـ clevelandclinic

لعلاج إصابة الضغط ، يمكنك أنت أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك:

ارو أو نظف الجرح بالصابون والماء أو بمحلول ملحي (محلول ملحي معقم).

قم بتغطية الجرح بضمادات طبية خاصة مصممة للشفاء. وتشمل هذه المواد الهلام ذو الأساس المائي (هيدروجيل) ، والغرواني المائي ، والألجينات (الأعشاب البحرية) والضمادات الرغوية.

بالنسبة لقرح الضغط العميقة والحادة ، سيقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة الأنسجة الميتة أثناء إجراء يسمى التنضير.

ما الأدوية التي تعالج تقرحات الفراش؟



اعتمادًا على أعراضك ، قد تتناول:

المضادات الحيوية .

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات).

مسكنات الآلام .

ما هي العلاجات الجراحية لتقرحات الفراش؟

قد تتطلب المراحل 3 أو 4 من قروح الضغط العميقة أو التي تؤثر على مساحة كبيرة من الجلد إجراء عملية جراحية. قد تحتاج إلى طعم جلدي لإغلاق الجرح وتعزيز الالتئام.