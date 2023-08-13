أسامة الأزهري يهنئ مفتي الجمهورية بالتجديد له لمدة عام

هنأ الدكتور أسامة الأزهري ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بالتجديد له في منصبه مفتيًا للجمهورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الأزهري في بيان له: أهنئ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد له لمدة عام، متمنيًا التوفيق والسداد والنجاح لدار الإفتاء المصرية.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية ، في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على مواكبة التطور الرقمي في معالجة العديد من القضايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا اليوم بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.