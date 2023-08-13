5 جامعات مصرية تشارك في قافلة متكاملة لخدمة أبناء سيناء

تنظم جامعة العريش ، محافظة شمال سيناء قافلة متكاملة بمشاركة عدد خمس الجامعات المصرية، لخدمة أبناء واهالي سيناء الحبيبة ،وتقديم الخدمات الطبية اللازمة بالمجان.، تفعيلا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية ( حياه كريمة ).

عدة قوافل:

وأعلنت جامعة العريش على صفحتها، عن تنظم عدة قوافل منها:

قافلة طبية ( تضم العديد من التخصصات الطبية ) ، وأخرى بيطرية بيطرية،إلى جانب الخدمات في مجال الزراعة وكذلك ندوات تثقيفية ، وذلك بالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا والقناه.

حيث تضم الجامعات المشاركة في القافلة المتكاملة كل من :

جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط.، الي جانب جامعة العريش، لخدمة المواطنين على أرض سيناء الحبيبة.



وسيكون بداية عمل القافلة اعتبارا من غدًا الأثنين ٢٠٢٣/٨/١٤م بمدينة الشيخ زويد، وقرية السكاسكة بالعريش.