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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 جامعات مصرية تشارك في قافلة متكاملة لخدمة أبناء سيناء

مشاركة ٥ جامعات في
مشاركة ٥ جامعات في القافلة المتكاملة بسيناء

تنظم جامعة العريش ، محافظة شمال سيناء قافلة متكاملة بمشاركة عدد خمس  الجامعات المصرية، لخدمة أبناء واهالي  سيناء الحبيبة ،وتقديم الخدمات الطبية اللازمة بالمجان.، تفعيلا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية ( حياه كريمة  ).

 

عدة قوافل:

 

وأعلنت جامعة العريش  على صفحتها،  عن تنظم عدة قوافل منها:

 قافلة طبية ( تضم العديد من  التخصصات الطبية ) ، وأخرى بيطرية  بيطرية،إلى جانب الخدمات في مجال  الزراعة وكذلك ندوات  تثقيفية  ، وذلك بالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا والقناه. 

 حيث  تضم الجامعات المشاركة في القافلة المتكاملة كل من :

 جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط.، الي جانب جامعة العريش،  لخدمة المواطنين  على أرض سيناء الحبيبة.


وسيكون بداية عمل القافلة اعتبارا من  غدًا الأثنين ٢٠٢٣/٨/١٤م بمدينة الشيخ زويد، وقرية السكاسكة بالعريش.

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سيناء قافلة متكاملة جامعات المواطنين

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