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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعترض على فتح قنصلية سعودية في القدس

صدى البلد

قالت إسرائيل إنها لن تسمح للسعودية بفتح قنصلية في القدس بعد تعيين أول سفير لها في فلسطين أمس السبت.

 

يأتي التعيين على الرغم من محادثات السعودية مع الولايات المتحدة حول صفقة حساسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 

وقامت السلطات السعودية بتجاوز وزارة الخارجية الإسرائيلية حيث تم تسليم أوراق اعتماد السفير الجديد نايف السديري للسلطة الفلسطينية في حفل أقيم في الأردن.

 

المبعوث غير المقيم، هو سفير للمملكة في الأردن وابن عم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيصبح أيضًا القنصل العام غير المقيم في القدس.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، إن استخدام كلمة القدس هو إشارة مباشرة إلى اعتراف المملكة العربية السعودية بالقدس عاصمة لفلسطين، وليس لدولة الاحتلال.

 

قال إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، لإذاعة 103FM في البلاد، صباح الأحد، إنهم "لن يسمحوا" للسفير السعودي الجديد في فلسطين بفتح قنصلية في القدس.

 

أعرب الفلسطينيون عن مخاوفهم من أن يكون التطبيع المحتمل بين دولة الاحلال والسعودية  بمثابة ناقوس موت لآمالهم في إقامة دولة في المستقبل.

 

قالت لينا الخطيب، مديرة معهد الشرق الأوسط: لن تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات رسمية تجاه التطبيع مع إسرائيل من شأنها تقويض التزام السعودية المعلن بقضية فلسطين. إن تعيين سفير سعودي في فلسطين إشارة إلى استمرار هذا الالتزام.

 

في حين أن صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية المعقدة لا تزال تبدو بعيدة المنال - لا سيما على خلفية التصالح بين السعودية مع إيران - فقد تكهن بعض المحللين بأن تعيين السفير قد يكون وسيلة لوضع مطالبهم الخاصة في وقت مبكر لأي صفقة مستقبلية.

 

في المفاوضات مع الولايات المتحدة، يطالب السعوديون بتنازلات كبيرة من إسرائيل تجاه إنشاء دولة فلسطينية، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا في صحيفة وول ستريت جورنال. كما أن هناك مخاوف متنامية في الولايات المتحدة بشأن العلاقة بين السعودية والصين.

 

إسرائيل القدس فلسطين السعودية سلام

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