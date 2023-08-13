عظة الأحد.. إذاعة كلمة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمصر الجديدة على «ON»

أذيعت، اليوم، كلمة للأب القمص أثناسيوس ماهر كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي شيراتون بمصر الجديدة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "مَثَل الكرّامين" في إنجيل لوقا والأصحاح العشرين، وأشار إلى أن الكرّام (الفاعل) الأمين هو مَنْ يخدم ويرعى بأمانة ورجاء أن يحصد ثمارًا كثيرة، فيكون مستحقًا أن يرث البركة، "مَنْ يَغْلِبْ يَرِثْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَكُونُ لَهُ إِلهًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا" (رؤ ٢١: ٧).

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل اليوم الأحد في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ومعه اثنين من رهبان الدير وبعض المهندسين حيث دار الحديث حول مشروعات الدير الخدمية صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

كما استعرض نيافته مشروع المدرسة الدولية التي بدأ الدير في إقامتها في مدينة بدر.

وأثنى قداسة البابا تواضروس على هذه المشروعات التي تخدم المجتمع المصري كله في عدة مجالات، وقدم الشكر لهم على هذه الإنجازات الطيبة.