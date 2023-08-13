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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تواجد وتوحد وزارات الدولة المختلفة لخدمة المصريين في الخارج حلم أصبح حقيقة... لقاء خاص مع المستشار محمد عبد الرازق

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الرازق و الصحفي محمد هاني

قال المستشار محمد عبد الرازق عضو مجلس ادارة صندوق التكافل المصري بالامارات في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه سعيد جداً بمؤتمر المصريين في الخارج النسخة الرابعة حيث إن تلك النسخة هي الأفضل على الإطلاق لما حدث فيها يختلف عن المؤتمرات السابقة و تابعأن  تواجد و توحد وزارات الدولة المختلفة لخدمة المصريين في الخارج حلم أصبح حقيقة.

و شدد عبدالرازق على الدور الكبير الذي قامت به السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج حيث إن كل ما حدث في المؤتمر وتحسن أوضاع المصريين بالخارج لم يكن ليتم سوى بالعمل الجاد للسفيرة.

و أضاف قائلاً " المصريين في الخارج سفراء غير رسميين لمصر .. و تحويلات المصريين في الخارج هام للاقتصاد المصري " لذلك نكون سعداء عندما نجد اهتمام حقيقي من الدولة بالمصريين في الخارج.
 

المؤتمر فاق كل التوقعات و كنت سعيد للغاية بكلمة دولة رئيس الوزراء الافتتاحية في المؤتمر و نأمل في تسليط الضوء أكثر على المصريين في الخارج و مشاكلهم و أقترح استكمال مبادرة حياه كريمة و لكن لذوي المصريين في الخارج المتواجدين في مصر

الجدير بالذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج قد أكدت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص على رعاية أبناء مصر في أي مكان وفي مختلف الظروف، لافتة إلى أن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج هذا العام كان بمثابة «حوار من القلب»، مؤكدة فخرها بما لمسته من نتائج إيجابية خلال التعاون أبناء الوطن في الخارج مع بلادهم لدعم جهود التنمية.

 

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