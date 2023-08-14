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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حلقة النار.. الشمس ستغيب تماما عن هذا البلد لمدة 3 ساعات

الشمس
الشمس

ستغيب الشمس لمدة 3 ساعات كاملة عن 8 ولايات أمريكية، في ظاهرة تعرف باسم “حلقة النار” او كسوف الشمس الحلقي.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، ستحدث هذه الظاهرة في 14 أكتوبر القادم، وستكون المرة الأولى التي يتوفر فيها مثل هذا المشهد في أمريكا الشمالية. خلال الحدث.

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وسيشاهد مراقبو السماء في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية كسوفًا جزئيًا للشمس يستمر حوالي ثلاث ساعات ، ولكن فقط في مسار ضيق ستكون الحلقة مرئية - ولبضع دقائق فقط.

الكسوف الكلي والكسوف الحلقي

يختلف الكسوف الحلقي للشمس عن الكسوف الكلي للشمس ، والذي سيحدث في 8 أبريل 2024 في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

قال جاين أوبيلي، كبير المعلمين في متحف نيو مكسيكو للتاريخ الطبيعي والعلوم ، في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، حول الكسوف القادم: “إنهما تجربتان مختلفتان تمامًا.. مع الحلقي ، لا تحصل على ظلام أو درجات حرارة أكثر برودة أو تأثير الثقب الأسود للشمس، لكن ترى حلقة من النار”.

الكسوف الحلقي للشمس هو نتيجة ظهور القمر وكأنه يعبر الشمس بينما يكون بعيدًا قليلاً عن الأرض في مداره.

خلال هذا الكسوف ، سيغطي القمر ما يصل إلى 91٪ من الشمس ، ولكن لن يغطي كل شيء على الإطلاق - لذلك سيحتاج الجميع إلى ارتداء نظارات كسوف الشمس في كل مرحلة من مراحل الحدث.

الشمس الكسوف الكلي للشمس الكسوف الكلي والكسوف الحلقي

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