تفاصيل هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الأوكرانية

أعلن أوليه كيبر حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية، اليوم الاثنين، إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجوم شنته روسيا خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وأضاف الحاكم على تطبيق تليجرام: "نتيجة لهجوم العدو في أوديسا اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة".

وتابع: "أدت موجة الانفجار إلى تطاير النوافذ من المباني".

وتعرضت أوديسا، أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد انسحاب روسيا‭ ‬في يوليو تموز من اتفاق كان يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.