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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تحمي أطفالك من مخاطر التكنولوجيا؟

كيف تحمي أطفالك من
كيف تحمي أطفالك من مخاطر التكنولوجيا؟

التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا، وأصبح الأطفال يتعرضون لها في سن مبكرة جدًا. يمكن أن تكون التكنولوجيا مفيدة للأطفال، حيث يمكن أن تساعدهم على التعلم والتواصل والإبداع. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض المخاطر التي يجب على الآباء أن يكونوا على دراية بها.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الآباء على حماية أطفالهم من مخاطر التكنولوجيا:

• حدد وقتًا محددًا للاستخدام. من المهم أن تحدد وقتًا محددًا للاستخدام اليومي للأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. هذا سيساعد على منع الأطفال من الإفراط في استخدام التكنولوجيا.

• راقب محتوى الويب الذي يشاهده أطفالك. هناك الكثير من المحتوى غير المرغوب فيه على الويب، مثل العنف والمواد الإباحية. من المهم أن تراقِب محتوى الويب الذي يشاهده أطفالك، وقم بحظر أي محتوى غير مرغوب فيه.

• تحدث مع أطفالك عن مخاطر التكنولوجيا. من المهم أن تتحدث مع أطفالك عن مخاطر التكنولوجيا، مثل التنمر الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني. يجب أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المخاطر.

• قم بإعداد أدوات الرقابة الأبوية. هناك العديد من أدوات الرقابة الأبوية التي يمكن أن تساعدك على حماية أطفالك من مخاطر التكنولوجيا. هذه الأدوات يمكن أن تساعدك على حظر المحتوى غير المرغوب فيه، ومراقبة نشاط أطفالك على الإنترنت.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك حماية أطفالك من مخاطر التكنولوجيا.

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