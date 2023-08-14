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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ازدياد التوترات.. حادثة جديدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك ازدياد في حدة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث قام ناشط في حزب الله اللبناني بإلقاء زجاجة حارقة تجاه الأراضى المحتلة من السياج الحدودي في منطقة المطلة جنوبي لبنان، ورد الجيش الإسرائيلي بطلقات تحذيرية.  

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن الزجاجة الحارقة لم تسفر عن وقوع أضرار في المنطقة سوى تضرر "كابل استشعار لناقل مياه".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على طول الحدود جنوبي لبنان لمنع اي استعدادا لا عمل من جانب حزب الله على طول الحدود.

يأتي ذلك بالتوازي مع التجهيز لنقاش في الأمم المتحدة في نيويورك من المتوقع أن يقام خلال الأيام الأخيرة وسيدور حول تجديد ولاية مراقبو الأمم المتحدة- اليونيفيل.

وفي الأول من أغسطس الجاري، تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود".

وتطالب إسرائيل من الأمم المتحدة بأن يفرض مراقبوها اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الموقع في نهاية حرب لبنان الثانية،  ايضا تطالب إسرائيل بإزالة خيمة حزب الله الثانية في مزارع شبعا.

فيما قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.

على خلفية التوترات، بعث وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت الأسبوع الماضي رسالة الى التنظيم اللبناني من مزارع شبعا المحتلة، حيث لا زالت واحدة من خيم حزب الله منصوبة. وقال :"أحذر حزب الله ونصر الله عدم القيام بأي خطأ. قمت بأخطاء في الماضي ودفعتم أثمان باهظة. ان تطور هنا لا سمح الله تصعيد أو مواجهة- سنعيد لبنان الى العصر الحجري".

وأضاف جالانت :"لن نتردد بممارسة كل قوتنا، والحاق الضرر بكل متر لحزب الله وللبنان ان تطلب ذلك". واشار الى "أنن سنعرف كيفية الدفاع عن مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي طريقة، يجب على العدو أن يفهم أنه حينما يدور الحديث عن أمن إسرائيل -جميعنا موحدين".

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