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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خفض الفواتير لو استهلاكك كبير ..نصائح لاستخدام الأجهزة الكهربائية

صدى البلد

"خفّض في الفواتير لو استهلاكك كبير" نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر  على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك 
 حملة لترشيد الكهرباء وتغيير  طريقة استهلاك الأجهزة الكهربائية.

 
نصائح لاستخدام غلاية المياه 


بعض النصائح التى تساعدك على ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه:

١- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسبا لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفِّر للطاقة.

٢- نظِّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

٣- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة الكمية(يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها).

٤-لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

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قبل أن تصل إليك ..مراحل مراجعة فاتورة الكهرباء

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وأنت في البيت.. ادفع فاتورة كهرباء أغسطس 2023

استخدام المكواة وتوفير فاتورة الكهرباء 


نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر  بعض النصائح التى تساعدك على ترشيد استهلاكك للكهرباء  وتخفيض الفواتير  عند استخدام المكواة وهى ..

١- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا ، وذلك لأن الاستهلاك سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا .

٢- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع وباستهلاك كهرباء أقل.

٣-نبدأ بالملابس التي تحتاج حرارة عالية مثل(الچينز) ثم الملابس القطنية ف الأخف.

٤-فصل الجهاز عن الكهرباء في حالة عدم استخدامه.

 

نصائح لاستخدام مبرد المياه

بعض النصائح التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وتخفيض الفواتير وهي كالتالي :

١-عدم تشغيل الجزء الخاص بالمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

٢-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

٣-شراء مبرد مياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا).

٤- من أفضل صفات مبرد المياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

٥- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر .

٦- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال .

نصائح لترشيد الكهرباء عند استخدام الثلاجة 

١- عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها في المنزل، يجب الحفاظ على ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط بها ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفواتير..الساخن لداخل الثلاجة.

٢- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.

٣- لاتترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام.

٤- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

٥- كما يجب الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في اسوأ الظروف.

٦- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

٧- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.

٨- وهناك خطوة هامة وهي إزالة الثلج المتراكم باستمرار.

٩- من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، من الأفضل ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.

١٠- أخيرا فصل التيار الكهربى عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحاً، لتخفيض الفواتير .

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