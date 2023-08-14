تظلمات الثانوية العامة 2023..مشروع قانون يسمح للطالب بدفع 100 جنيه لكل مادة

أعلنت وزارة التعليم خلال الأيام القليلة الماضية عن تظلمات الثانوية العامة 2023 ، وخطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لـ طلاب الثانوية العامة 2023.

ويبحث الآن طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم عن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، على جميع محركات البحث الموجودة على شبكة الإنترنت.

يأتي اهتمام طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بالبحث عن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 الآن ، بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين فقط .

ومن جانبها ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدةً انها تتمثل في :

ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة “ 200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الاتية : ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )

بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

إختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة

تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك

ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين ، فتتمثل في :

سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها

التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

جدير بالذكر أنه للتعامل مع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، لابد أن يكون لدى الطالب بيانات “الحساب المدرسي الموحد” الخاص به ، والذي يتم إنشاءه من خلال الخطوات التالية :

- جهز الرقم القومي الخاص بك من شهادة ميلادك.

- إحضر كود الطالب الخاص بك من على موقع وزارة التربية والتعليم.

- ثم تقوم بالدخول على هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg

- اختر حساب طالب.

- أدخل الرقم القومي ثم كود الطالب.

- ثم اضغط على التحقق من البيانات.

- ستظهر لك بياناتك ومعها الحساب (الإيميل Office365) احتفظ بالحساب.

- اضغط على إعادة تعيين كلمة المرور Password بذلك تكون حصلت على البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك

ومع بدء تظلمات الثانوية العامة 2023 ظهرت عدد من المقترحات البرلمانية بشأن تظلمات الثانوية العامة كان من أبرزها مشروع قانون النائب هشام الجاهل ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة.

ونص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسدد مبلغ قيمته 100 جنيه عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.

واسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات الى لجة خاصة تسمى لجنة التظلمات" وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ) ، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة.

وتختص لجنة التظلمات بإعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، ومطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ، وتصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، والتأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له ، وتمكين الطالب –فى حالة الاحتياج طبقا لما تقرره اللجنة- من الاطلاع على كراسات الإجابة.

ويقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب .

وأوضح مشروع القانون أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم.