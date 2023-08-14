لهذا السبب.. يجب منع الركاب من وضع أقدامهم على تابلوه السيارة

تتحرك السيارات علي الطرق السريعة بسرعة عالية، وذلك يعرض أصحاب السيارات وركابها للخطر اذا تم وقوع أي حادث حتي وان كان بمحض الصدفة، وبالتالي يجب علي الركاب الأمامي أن يقوم بالجلوس بشكل سليم تحسبا لوقوع أي مشكلة أو حادث علي الطريق السريع .

يجب منع الركاب من وضع أقدامهم علي التابلوه

ومن هنا وجب تحذير الراكب من وضع قدمة علي تابلوه السيارة الأمامي عند القيادة أو التحرك عي الطريق السريع ، وذلك حتي لا يتعرض الراكب الأمامي لإصابات بالغة عند التعرض لأي حادث علي الطريق .

يجب منع الركاب من وضع أقدامهم علي التابلوه

عند وقع أي حادث علي الطريق السريع تبدا الوسائد الهوائية في العمل ، ولكن عند ضغط الراكب الأمامي علي التابلوه الذى يتواجد به الوسائد فـ لك يمنع عمل الوسائد الهوائية مما يعرض الراكب الأمامي لانزلاق حوضه اسفل حزام الأمان ، ومن هنا يتعرض الي إصابات بالغة بسبب عدم توفير الحماية الأزمة له .

يجب منع الركاب من وضع أقدامهم علي التابلوه

يجب أن يقوم السائق الأمامي بالجلوس في الوضعية السليمة وبشكل قائم ، وان يقوم بربط حزام الأمان بشكل صحيح ، بحيث يجب أن يكون مشدود علي الجسم بشكل أمن .

يجب منع الركاب من وضع أقدامهم علي التابلوه

علاوة علي ذلك يجب ضبط مسند الرأس بشكل صحيح أي يتم مساواه الحافة العلوية مع مستوي ارتفاع قمة الرأس ، وفي هذه الحالة توفر الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان اكبر حماية ممكنة للراكب الأمامي في حالة تعرض السيارة لأي حادث علي الطريق السريع .