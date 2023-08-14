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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 صور من حفل لطيفة بمهرجان قرطاج .. شاهد

صدى البلد

أحيت المطربة لطيفة حفلا غنائيا أمس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي لعام 2023 المُقام بمدينة قرطاج الساحلية في ضواحي تونس العاصمة.

وقدمت لطيفة باقة متنوعة من أغانيها ووسط تفاعل جماهيري كبير,كما قدمت أغنية مون مور لأول مرة على المسرح.

طرحت المطربة التونسية لطيفة، منذ قليل، أحدث أغانيها بعنوان Mon amour وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى ومن توزيع جلال الحمداوي، ويعتبر هذا الكليب هو الثاني للطيفة خلال هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها الأولى طب أهو.

وتصدرت أغنية "طب اهو" للنجمة لطيفة، تريند “تويتر” وقت طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في عدة دول عربية، منها مصر وتونس والسعودية ولبنان والعراق وليبيا.

ويواصل الكليب حصد المشاهدات عبر قناة لطيفة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، كما حصدت الأغنية ما يتجاوز 135 مليون مشاهدة ومتابعة على موقع “تيك توك”.

لطيفة تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد

وطرحت النجمة لطيفة أولى أغاني ألبومها الصيفي "طب اهو" منتصف شهر يوليو الماضي عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “‏يوتيوب”. 

والأغنية من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبد المنعم. 

وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏

وأبدت لطيفة سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على الأغنية، مؤكدة أنها تلقت إشادات متعددة على أغنية "طب اهو" وعلى فكرة الفيديو كليب، كاشفة أنها تقضي إجازتها في الساحل الشمالي، وقد التقت عددا كبيرا من الجمهور الذين أبهجتها ردود فعلهم على الأغنية حتى الآن.

وأكدت لطيفة أنها لا تهتم بتصدر التريند، لافتة إلى أن ما يشغلها فقط هو جمهورها، ومدى رضاه وإعجابه بالأعمال التي تقدمها له.

وقالت: "الحمد لله حقيقي مبسوطة جدا بردود الفعل على أول أغنية من أغاني الألبوم"، متمنية أن تنال باقي أغاني الألبوم نفس النجاح.

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