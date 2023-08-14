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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة لقسوة معلم لغة عربية في أسيوط| وفاة طفلة 11 عامًا.. تفاصيل

محكمة
محكمة

أخل "معلم اللغة العربية"، بدوره التربوي ورسالته التي أؤتمن عليها فكانت ضحيته تلميذته ذات 11 عاما ، نتيجة لقسوته الشديدة ورعبة لها ولأقرانها فلم تتحمل الطفلة الصغيرة رينان هذا الفزع والرعب الشديد الذى تسبب فيه المعلم وسقطت على الأرض مغشية عليها وفارقت الحياة داخل الفصل..

 

أحداث الواقعة:

 

في محافظة أسيوط بمدرسة عبد الله النديم بحي غرب أسيوط، تدور أحداث الواقعة الأليمة التى كانت ضحيتها تلميذة صغيرة في الصف الخامس الابتدائي تدعى "ريناد سيد صلاح " عمرها 11 عاما، حيث قام معلم مصطفى ع. م. معلم اللغة العربية بذات المدرسة من إرهاب وتخويف التلميذات الصغيرات وخصوصا الضحية الصغيرة وقام بضربها وبعث في نفسها الرعب والخوف نتيجة لتهديدها لها  بزعم حديثها مع زميلاتها داخل الفصل فعاقبها بثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك " عصا " مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في دينامكية الدورة الدموية وسقطت مغشيا عليها وفارقة الحياة.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 26 شخصا من بينهم والدي المجني عليها وإدارية بذات المدرسة و مدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط و طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و 20 تلميذا من زملاء المجني عليها بالمدرسة، وقام المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية بإحالة المعلم إلى محكمة الجنايات.

قرار المحكمة

وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن 7 سنوات على معلم اللغة العربية، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ و لوئ بهي الدين و محمد علاء.

معلم اللغة العربية محافظة أسيوط تلميذة صغيرة النيابة العامة جنايات أسيوط السجن 7 سنوات

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