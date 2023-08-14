العثور على جثة غريق في ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسماعيلية من انتشال جثة لغريق بترعة الإسماعيلية في إطار نطاق مركز ومدينة أبو صوير.



تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء، يفيد العثور علي جثة غريق بترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة ابو صوير.

تبين أن مكان وقوع الحادث طريق الزقازيق الزراعي أمام كوبري أبوسلطان، حيث عثر علي جثة غريق يدعي شريف صبري عبدالله، ١٨ سنة، مقيم في أبوكبير الشرقية.

ووجه الدكتور مصعب البدراوي مدير مرفق هيئة الإسعاف بالاسماعيلية، بالدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل الجثة الي مشرحة المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.