نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0,2% في الربع الثاني من العام الجاري

سجَّل الاقتصاد البريطاني معدل نمو 2ر0 % في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا توقعات باستقراره عند مستوى الربع الأول.



وقال مكتب الإحصاء البريطاني، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 5ر0 % في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020 و بدعم من قطاع التصنيع.



وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء البريطاني دارين مورجان: لقد تعافى الاقتصاد من تأثير عطلة البنوك في مايو الماضي وعاد ليسجل أداءً قويًّا في يونيو.



وأضاف أنَّ قطاع التصنيع شهد أداءً شهريًّا قويًّا في قطاعي السيارات والصناعات الدوائية اللذين شهدا نموًّا قويًّا بصفة خاصة".