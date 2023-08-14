أمطار في عز الحر على سانت كاترين وانحدار السيول من قمم الجبال.. صور

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين امطار صيفية وسيول متوسطة في " عز الحر " وارتفاع درجة الحرارة بالإضافة لتقلبات في حالة الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال ، وغطت سماء المدينة السحب، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.



وعمت الفرحة سكان وديان سانت كاترين والوديان التابعة لها خاصة منطقة الطرفة و فيران واعتبر السكان هذه الأمطار أمطار الخير .



وقال على عبد البصير، نائب رئيس، مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 3 دقيقة، ولم تسفر هذه الأمطار عن تجمعات للمياه على الطرق، أو حدوث سيول حتى الآن.



وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الساعات المقبلة خاصة أن السحب مازالت تعطي سماء المدينة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا يفيد باحتمال سقوط أمطار على المدينة، لذا جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وأكد أن جميع الطرق التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها، وجرى تأمين السائحين الذين استقبلتهم المدينة اليوم على أعلى مستوى، والبالغ عددهم 400 سائح من مختلف جنسيات العالم.

امطار وسيول

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امطار بسانت كاترين

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