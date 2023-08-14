إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة مع راكب في مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مديرعام الموانئ الجوية من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.

وبدأت واقعة الضبط أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين علي رحلة طيران العربية القادمة من ميلانو حيث اشتبه كل من مي النشار ومحمود غنيم رئيس الوردية في الراكب ر . م . ت مصرى الجنسية وبسؤاله .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش تبين صحة الاشتباه .

وبالعرض علي مرسي عبد الستار مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد الجوهري مكافحة تهريب ومحمد جمال أمن جمركي ومي النشار رئيس الوردية لتفتيش امتعة الراكب فتبين وجود 14 شريط بها أقراص مخدرة بين طيات ملابسه .

وقرر مصطفي العربي مديرعام جمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.