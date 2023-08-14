طارق حامد يغيب.. بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الرائد، في الجولة الأولى لبطولة دوري روشن للمحترفين “ الدوري السعودي”.

تشكيل اتحاد جدة

وخرج المحترف المصري طارق حامد من قائمة الفريق لمواجهة الرائد، لعدم التعافي من الإصابة التي لحقت به في البطولة العربية للأندية.

ويتواجد الفرنسي كريم بنزيما في قيادة هجوم “النمور” فيما يشارك فابينيو للمرة الأولى أساسيًا مع فريقه الجديد.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي - أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق الرائد.

وكان فريق الاتحاد بقيادة أحمد حجازي وطارق حامد، قد تُوج ببطولة الدوري السعودي الموسم المنقضي.