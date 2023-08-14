صحة وتعليم الدقهلية يبحثان الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

بحث وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور ناصر شعبان، استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية، بناء على توجيهات المحافظ الدكتور أيمن مختار.

وذكرت مديرية الصحة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي جمعهما بديوان مديرية الصحة، في حضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي ومديري الإدارات الفنية بالطب الوقائي، علاوة على مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول بحث تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها، فضلا عن بحث تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين إدارة المدرسة والفرق الطبية ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها، ومتابعة نظافة المدارس من الداخل (أبنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار) والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية.