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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض هندى وتراث أسواني على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مسرح
مسرح

شهد فرع ثقافة بورسعيد احتفالية اليوم الثقافى للسفارة الهندية بحضور  أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، و د. شعيب خلف مدير عام الاقليم جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد  مروة سعد مدير إدارة الاعلام بالاقليم .

وحضر الاحتفالية من السفارة الهندية، "D.S. Meena"  المستشار الثقافى الهندى و د. براكاش نائب المستشار الثقافى وانيتا سولانكي عضو السفارة الهندية وأمبريج ساركار  وعصام عبد المنجي مدير العلاقات الثقافية أعضاء السفارة الهندية ، ود. رباب عبد المحسن مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم.

بدأت الاحتفالية بإفتتاح معرض التراث الهندي بعنوان " ملامح من الهند " بالتعاون بين وزارة ثقافة الهند وزارة التربية والتعليم المصرية  الذى تضمن ابداعات  بعض مدرسى التربية الفنية بجمهورية مصر العربية بالمسابقة التى أقيمت بعنوان "ملامح من دولة الهند " للربط بين حضارة مصر والهند  وتضمن  عدد من اللوحات الفنية الجميلة لفنانى مصر الذى عبرت عن أبرز ملامح الحضارتين وخاصة دور المرأة فى المجتمع والتشابه بينهما .
 

وتوجه الحضور الى مسرح القصر  لمتابعة فقرات الاحتفالية التى قدمها اعصام عبد المنحى والقى التحية على الحضور وقبل بداية  عرض الفرقة الاستعراضية  القى امل عبدالله كلمة رحب خلالها بالمستشار الثقافى الهندى واعرب عن مدى سعادته بالمعرض الذى تضمن مزج بين التراث الهندى والتراث المصرى الفرعونى والتى تعبر عن الإنسان والإنسانية،   كما وجه الشكر والتحية لمدرسى الفنون التشكيلية بالتربية والتعليم المشاركين بالمعرض  .

كما ألقى مينا كلمة أكد خلالها علي حجم العلاقة الوطيدة بين مصر و الهند و قدم التحية لجمهور بورسعيد و للشعب المصري و أعرب عن سعادته  بالتشابه بين الحضارتين الهندية والمصرية فى بعض الرموز مثل الأهرامات والمعابد التى تعبر عن الترابط بين التراث القديم بين الحضارتين

عقب ذلك قدمت الفرقة الاستعراضية الهندية باقة متنوعة من الرقصات المستوحاة من الفلكلور الهندى  الذى تفاعل معها الحضور وتضمنت : 
Kathak is Tarana ، Bollywood songs: Des Rangil، Nagada sang،
Pinga ، Doly baje tar، Disco wali
وقدم الرقصات كلا من (موندا ، منة ، رانيا ، دنيا، حور ، امبريج)

كما قدمت فرقة  أسوان للفنون الشعبية باقة متنوعة من الفلكلور  الاسوانى ضمن مبادرة #ثقافتنا_فى_اجازتنا  ، التى تقدم الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية
للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي و تضمنت رقصة الاراجيد ، كاريك ، البشارى المستوحاة  من قبائل العبابدة والبشارية باسوان ، تخللها فاصل غنائى  للفنان حمادة حربى ،  عمر مصطفى ،  اعقبها رقصة النجرشات  ، الكف وهى موروث القبائل الجعفرية باسوان ، تدريب  اكرامى محمد  ابازيد ، مدير الفرقة شعبان  حسين  مصطفى .

جدير بالذكر أن الفاعليات تقدم بإشراف  إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الاستاذ أمل عبدالله  ، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي،

إقليم القناة وسيناء إقليم القناة وسيناء الثقافي الفنون التشكيلية بوزارة التربية والتعليم جمهورية مصر العربية سفارة الهند قصر ثقافة بورسعيد

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