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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل وزارة القناة وسيناء في ضيافة ثقافة بورسعيد

صدى البلد

استقبلت جيهان الملكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الاستاذ امل عبدالله ، ومدير عام الإقليم الدكتور شعيب خلف، وبحضور السيد مينا المستشار الثقافى لسفارة الهند وذلك لافتتاح فعاليات احتفالية السفارة الهندية والتي تنطلق بافتتاح معرض الفن التشكيلي بعنوان " ملامح من الهند "  والمقام   بقاعة المعارض بقصر ثقافة بورسعيد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.


كان ذلك بحضور  ميتا المستشار الثقافي  لسفارة الهند بجمهورية مصر العربية والدكتو ر براكاشي نائب المستشار الثقافي الهندي والسيد  عصام عبد المنجي مدير العلاقات الثقافية والدكتورة رباب عبد المحسن مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم ولفيف من الرواد والمهتمين بالفن التشكيلي وأعضاء المركز الثقافي الهندي. 


ملامح من الهند معرض فن تشكيلي يجسد الملامح المشتركة للثقافة المصرية الهندية من خلال مجموعة متميزة من اللوحات شارك به مجموعة متميزة من مدرسي وطلبة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم المصرية علي مستوي الجمهورية. 

مصرية معرض الفن التشكيلي مصر مستوى الجمهورية مشتركة مصر العربية معرض ال نديم والد وان وزارة التربي وزارة التربية والتعلي وزارة الثقا وكيل وزارة الثقاف وزارة الت والتعليم

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