عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساديو ماني يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

ساديو ماني
ساديو ماني

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، في الجولة الأولى لبطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن".

تشكيل النصر

وشهد تشكيل النصر غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، إضافة لـ مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس للراحة، حيث يقود السنغالي ساديو ماني هجوم الفريق.

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان - محمد آل فتيل - نواف بوشل - عبدالمجيد الصليهم

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - عبدالعزيز العليوة

خط الهجوم: مختار علي - عبدالرحمن غريب - ساديو ماني

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

ترشيحاتنا

التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي أقل من العام الماضي

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

مشيدا بجهود الرئيس السيسي.. العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات قمة العلمين

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

نفسي ألتزم في الصلاة ومش عارف.. دار الإفتاء تقدم النصيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ