ساديو ماني يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، في الجولة الأولى لبطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن".

تشكيل النصر

وشهد تشكيل النصر غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، إضافة لـ مارسيلو بروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس للراحة، حيث يقود السنغالي ساديو ماني هجوم الفريق.

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان - محمد آل فتيل - نواف بوشل - عبدالمجيد الصليهم

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - عبدالعزيز العليوة

خط الهجوم: مختار علي - عبدالرحمن غريب - ساديو ماني

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.