طارق فهمي: القمة الثلاثية ترجمة لمواقف مصر والأردن في نصرة للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمة المصرية الأردينة الفلسطينة هامة لإرساء سبل وعملية السلام، مع العمل على وجود حلول عاجلة للقضية الفلسطينية .

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مصر تتحرك بشكل عاجل لدعم أشقائنا الفلسطينيين، وترغب في توجيه أنظار المجتمع الدولي نحو القضية الفلسطينية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تعمل على وجود تحرك عربي لضمان وجود حقوق للشعب الفلسطيني، والتوقف عن الممارسات الإسرائيلية التي تتم ضد الشعب الفلسطيني.

حل عادل للقضية الفلسطينية

وأشار طارق فهمي إلى أن القمة الثلاثية ترجمة لمواقف مصر والأردن وفلسطين بضرورة الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.