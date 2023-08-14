زي الموج .. أول أغاني ألبوم المطربة ياسمين علي

أعلنت المطربة ياسمين علي اليوم البوستر الدعائي لأغنية بعنوان زي الموج وتعتبر زي الموج أول اغنية تُطرح ضمن ألبومها القادم والأول والذي يحمل اسم كتاب مفتوح.

أغنية زي الموج لـ ياسمين علي، من كلمات ياسين جمال، ألحان محمد أنيس، توزيع أحمد المغربي، جيتارات عمرو طنطاوي، تم التسجيل في إستوديو ريديكال، إخراج فادي حداد وتم التصوير في لبنان.

أعمال ياسمين علي

يذكر أن هذا التعاون ليس الأول والوحيد بين المطربة ياسمين علي وشركة الإنتاج لايف ستايل ستوديوز حيث قامت الشركه مسبقا بإنتاج وتصوير اغنيتين لياسمين علي علي طريقة الفيديو كليب وهما يا حب زمان و يابتاع الورد.

بعد أن لاقت الاغنيتين انتشارا ونجاحا واسعا علي منصات السوشيال ميديا قررت الشركة انتاج اول البوم المطربة ياسمين علي وايضا علي طريقة الفيديو كليب.

أعلنت المطربة ياسمين علي منذ أيام عن إحيائها لحفلين الأولي مع النجم الكبير علي الحجار ويقام الحفل يوم الجمعه القادمه الموافق 18/8 علي مسرح دار اوبرا جامعة مصر ب 6 اكتوبر

ويليها يوم 25 حفلها بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي في الإسكندرية.