التموين: ضبط 22 ألفا و690 علبة سجائر قبل طرحها بالسوق السوداء في الدقهلية.. صور

بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الاسواق ومراقبة الاسعار والتفتيش المستمر على السلع والخدمات وذلك للتخفيف على المواطنين، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين بالدقهلية،تشكلت حمله تحت اشراف على حسن- وكيل المديرية برئاسة شاديه السعيد و أحمد مجدي مأموري الضبط القضائي بالمديرية للمرور علي الأسواق لمعرفة مدي الإلتزام بالاسعار و القوانين و القرارت التموينية حبث تم المرور على قرية الستاموني بدائرة بلقاس.

تم ضبط سيارة محملة بعدد 45 كرتونة سجائر بإجمالي 22 ألف و690 علبة سجائر، وعدد واحد كرتونة معسلة بإجمالي 9 كيلو جرام، وعدد (17 زجاجة) بيرة و ID مختلفة الأطعمة 10% و 15% و 40%.

و تم التحفظ علي السيارة وسائقها داخل مركز شرطة الستاموني وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه.

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