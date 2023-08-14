المسلماني: الرئيس السيسي وضع فكرة مقاربة شاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن هناك اتصالات ولقاءات مستمرة بين قيادات مصر وإيطاليا لان من الأمور المهمة للغاية التنسيق بين القاهرة وروما في ملفات عديدة أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أنه خلال بداية العام الحالي وصل إلى إيطاليا 70 ألف مهاجر غير شرعي، مؤكدا أن أكثر الهجرات غير الشرعية تأتي من ناحية تونس وليبيا.

الإنتهاء من مشكلة الهجرة الغير شرعية.

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن رؤية الرئيس السيسي في ملف الهجرة الغير شرعية فكرة مقاربة شاملة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتحدث عن مقاربة شاملة لحل مشكلة المهاجرين، خاصة أنه على اوروبا أن تقدم الدعم للقارة الأفريقية، حتى يتم الإنتهاء من مشكلة الهجرة الغير شرعية.