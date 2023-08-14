عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النجوم على ريد كاربت حفل ختام مهرجان المسرح المصري

صدى البلد

بدأ حفل ختام مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض بـ " ريد كاربت " مر عليها عدد كبير من نجوم المسرح المصري ، وكان علي رأس الحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني التي جاءت لتوزيع جوائز الدورة السادسة عشرة .

ومن النجوم الذين مروا علي الريد كاربت وجاءوا يحتفلون في عرس مهرجان المسرح المصري الفنانين : رياض الخولي ، رانيا محمود ياسين ، غادة نافع ،   سوزان نجم الدين ، ياسر صادق مدير المهرجان ، طارق عبد العزيز ، سميحة أيوب ، سميرة عبد العزيز ، لقاء سويدان ، عزة لبيب ، ايهاب فهمي ، الكاتب وليد يوسف ، مادلين طبر ، رئيس وزراء مصر السابق عصام شرف، مجدي كامل ، عايدة رياض ، رشوان توفيق ، تامر عبد المنعم ، محمد أبوداود، هاني كمال .

وتقدم حفل ختام المهرجان الاعلامية ريهام ابراهيم ، ويخرج الحفل اسلام امام ، وسيشهد الحفل توزيع جوائز الدورة السادسة عشرة، في أقسام عروض المسرح ، والمقال النقدي ومسابقة العمل المسرحي الأول التي أطلق عليها اسم مسابقة أبو العلا السلاموني .


المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو واختتم فعالياته اليوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

ختام مهرجان المسرح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

رساله نارية من محمد شريف بعد رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

عبد الله مشرف بالعصا في ختام المهرجان القومي للمسرح بعد غياب طويل

رشوان توفيق بذقن طويلة في ختام القومي للمسرح .. فيديو

محمد رياض: الدورة 17 من القومي للمسرح تحمل اسم سميحة أيوب

بتكريم رموزه … بدء حفل ختام القومي للمسرح بفقرة غنائية

رشوان توفيق وسميحة ايوب الابرز …نجوم الفن في ختام القومي للمسرح

طرح فيلم " باربي " فى السينمات المصرية .. اليوم

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

طرح فيلم "أبن الحاج أحمد" على هذه المنصة

ترشيحاتنا

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 15 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ميدو يكشف كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي.. ومفاجأة بشأن علي معلول

إنجازات الرئيس| قناطر جديدة وتأهيل شامل للمنشآت المائية

أخبار التعليم| متاح الآن.. سجل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط .. وفتح باب التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 في هذا الموعد

الأربعاء .. الحوار الوطني يناقش مخرجات جلسات الفترة الماضية لرفعها للرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ