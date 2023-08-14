تقدمها فرقة روح الشرق .. أغاني أشهر المسرحيات المصرية في ختام المسرح المصري

بدأ حفل ختام مهرجان المسرح المصري بحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، و برئاسة الفنان محمد رياض، بفقرة فنية غنائية قدمتها فرقة ( روح الشرق ) غنت خلالها أهم المحطات الغنائية في المسرح المصري، فكرة وإخراج إسلام إمام.

شملت الفقرة أغاني مسرحيات : مدرسة المشاغبين ، أولاد الشوارع ، حمري جمري ، ريا وسكينة الهمجي، وكارمن ، والبعبع ، والواد سيد الشغال ، علشان خاطر عيونك، واغاني من مسرحيات سيد درويش ، وأوبريت الليلة الكبيرة، وغيرها من المسرحيات التي أصبحت أيقونات في المسرح المسرح المصري .

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو واختتم فعالياته اليوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.